Nytt tilbakeslag for plan om henrettelser i Arkansas

Torsdag fikk påtalemyndigheten to nye rettsavgjørelser mot seg. Først bestemte høyesterett i Arkansas seg for å stanse én av to planlagte henrettelser torsdag. Dødsdømte Stacey Johnson fikk rettens medhold i at han bør få muligheten til å bevise sin uskyld gjennom nye DNA-prøver. Johnson hevder at avansert DNA-teknologi kan bevise at han ikke drepte den 25 år gamle tobarnsmoren Carol Heath i en leilighet i 1993.

Kort tid etter denne avgjørelsen slo dommer Alice Gray fast at ett av tre legemidler Arkansas benytter sine i henrettelsessprøyter ikke kan brukes. Årsaken er at legemiddelfirmaet som produserer dem hevder de ble forledet da de solgte dosene til fengselet. Angivelig trodde selskapet at legemiddelet vekuroniumbromid skulle brukes til helsehjelp for de innsatte.

Forbudet mot bruken av legemiddelet gjelder for alle de åtte planlagte henrettelsene og kan potensielt stå i veien for hele tidsplanen.

I tillegg til Stacey Johnson, som har fått sin henrettelse utsatt, skal etter planen Lendell Lee få sin dødsdom fullbyrdet torsdag. Også flere sider ved denne saken skal før den tid behandles i rettssystemet.

Så langt er ingen av de åtte planlagte henrettelsene gjennomført.

