Erdogan: Kommisjonens beslutning er endelig

Det sier presidenten i et intervju med kringkasteren A Haber.

Valgkommisjonen i Tyrkia avviste onsdag med ti mot én stemme et krav fra opposisjonen om å annullere resultatet fra helgas folkeavstemning om grunnlovsendringer. Erdogan sier torsdag at kommisjonens beslutning er endelig og at saken er avgjort.

Tidligere torsdag sa justisminister Bekir Bozdag at opposisjonen kunne spare seg bryet med å bestride resultatet.

– Grunnloven vår slår uttrykkelig fast at valgkommisjonens beslutning er endelig og at det ikke er anledning til å bestride slike beslutninger, sier Bozdag til det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

– Selv om en slik klage blir oversendt, har grunnlovsdomstolen ikke noe annet valg enn å forkaste den, sier han.

Tyrkias største sekulære parti, Det republikanske folkepartiet (CHP), krever resultatet fra folkeavstemningen annullert, og det får støtte fra det prokurdiske Folkets demokratiske parti (HDP).

51,4 prosent stemte for forslaget om grunnlovsendringer, som innebærer at Tyrkia går fra parlamentarisk styre til presidentstyre, noe opposisjonen og utenlandske kritikere mener vil bringe landet i retning av et diktatur.

Endringene innebærer også at president Erdogan kan bli sittende til 2029.

