USA forlenger sanksjonslettelser for Iran

President Donald Trump har gjentatte ganger kritisert avtalen som hans forgjenger Barack Obama inngikk i 2015, og som går ut på at USA letter på sanksjonene i bytte mot at Iran innstiller sitt atomprogram.

Bekreftelsen om at Iran overholder sin del av avtalen må sendes til Kongressen hver 90. dag, og dette er den første bekreftelsen av denne typen Trump-administrasjonen har sendt.

I et brev til leder for Representantenes hus, Paul Ryan, skriver imidlertid utenriksminister Rex Tillerson at det er satt i gang en full gransking av avtalen for å evaluere om det er i nasjonens interesse å forlenge opphevelsen av sanksjonene. Tillerson skriver at Iran fortsatt er en ledende støttespiller for terrorisme og at president Donald Trump har bedt om granskningen nettopp med tanke på dette.

