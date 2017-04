IS tar på seg ansvaret for angrep ved kloster i Egypt

Nyhetsbyrået AFPs kilde i sikkerhetsstyrkene sier skytingen skjedde ved en veisperring utenfor det berømte klosteret tirsdag kveld.

De tre sårede ble fraktet til sykehus i Sharm el-Sheikh. Tilstanden deres er stabil, opplyser en talsmann for helsemyndighetene.

Nettstedet Amaq, som er et propagandatalerør for ekstremistgruppa IS, siterer en sikkerhetskilde på at IS-krigere sto bak angrepet. Ifølge SITE, et amerikansk sikkerhetsselskap som overvåker nettaktiviteten til ytterliggående grupper verden over, er dette første gang IS har angrepet et kloster. Angrepet kommer en uke før pave Frans' planlagte besøk til Egypt.

Katarinaklosteret ligger ved foten av Sinaifjellet i Egypt og står på UNESCOs verdensarvliste.

Sinaihalvøya har siden 2013 vært åsted for en rekke angrep der flere hundre politifolk og soldater er blitt drept, og i oktober 2015 påtok IS seg ansvar for at et russisk fly med 224 personer styrtet etter avgang fra Sharm el-Sheikh.

