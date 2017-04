Airwars: Opptil 5.000 sivile drept i norskstøttet kamp mot IS

Den USA-ledede koalisjonen, som Norge deltar i, gikk til krig mot den ytterliggående islamistgruppa IS i september 2014.

Siden er det gjennomført nærmere 12.000 flyangrep i Irak og nærmere 8.000 i Syria, med store sivile tap som følge, viser en oversikt fra Airwars.

Den uavhengige, britiske organisasjonen samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i koalisjonen.

Verste måned

Mellom 8.300 og 12.200 sivile er hittil meldt drept i koalisjonens angrep mot antatte opprørsmål i Syria og Irak, går det fram av databasen Airwars har opprettet.

Etter en grundig analyse av meldingene og kildenes troverdighet, konkluderer organisasjonen med at det reelle antallet i midten av april lå et sted mellom 3.061 og 4.943.

Mars måned var den verste siden koalisjonen gikk til krig mot IS for 32 måneder siden, slår Airwars fast. Opptil 1.216 sivile ble med stor grad av sikkerhet drept i angrep fra koalisjonen denne måneden, og det var over fire ganger så mange som måneden før, slår de fast.

– Dette er ikke anonyme ofre, understreker Airwars, som navngir hundrevis av ofrene.

Verst i Mosul og Raqqa

Den USA-ledede koalisjonens angrep krever nå langt flere sivile liv enn det de russiske angrepene gjorde da de var som mest aktive i Syria i 2016.

I og rundt Raqqa, hovedstaden i det såkalte kalifatet IS har proklamert, har de sivile tapene skutt i været. Der ble mellom 320 og 860 sivile etter all sannsynlighet drept av den USA-ledede koalisjonen i mars, slår Airwars fast.

– Koalisjonen drepte etter all sannsynlighet hundrevis av sivile i Syria i mars, uten at dette fikk særlig pressedekning, konstaterer organisasjonen.

"Bombe dritten ut av IS"

Donald Trump har lovet "å bombe dritten ut av" IS, men Pentagon nekter for at de har fått friere tøyler etter at han overtok som president.

Irakiske talsmenn hevder imidlertid at det nå er langt enklere for landets sikkerhetsstyrker å be om amerikansk flystøtte enn det var tidligere.

USA hevder at svært få sivile blir drept i koalisjonens angrep mot antatte IS-mål i Syria og Irak, men hevder til gjengjeld å ha drept over 50.000 opprørere.

Airwars og menneskerettsorganisasjoner som Amnesty International kaller dette lite troverdig, og er sterkt kritiske til koalisjonens manglende vilje til å granske de mange meldingene om sivile tap.

Tas jevnlig opp

Statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet er ikke enig i kritikken.

– Koalisjonen og Norge legger avgjørende vekt på å unngå sivile tap, sier han til NTB.

– Dersom et angrep på et lovlig mål forventes å medføre sivile følgetap, må faren for sivile følgetap ikke være uforholdsmessig sett opp mot den forventede militære fordelen, sier han.

– Norge tar jevnlig opp behovet for å minimere sivile tap i våre møter med koalisjonspartnere. Norge forventer at koalisjonspartnerne undersøker hendelser der sivile liv kan ha gått tapt, understreker Bø.

