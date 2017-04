Politimann drept utenfor kloster i Egypt

Nyhetsbyrået AFPs kilde i sikkerhetsstyrkene sier skytingen skjedde ved en veisperring utenfor det berømte klosteret.

De fire sårede ble fraktet til sykehus i Sharm el-Sheikh. Tilstanden deres er stabil, opplyser en talsmann for helsemyndighetene.

Det var tirsdag kveld ikke umiddelbart klart hvem som hadde åpnet ild mot politiet. Katarinaklosteret ligger ved foten av Sinaifjellet i Egypt og står på UNESCOs verdensarvliste.

Sinaihalvøya har siden 2013 vært åsted for en rekke angrep der flere hundre politifolk og soldater er blitt drept, og i oktober 2015 påtok IS seg ansvar for at et russisk fly med 224 personer styrtet etter avgang fra Sharm el-Sheikh.

(©NTB)