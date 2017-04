Etiopia: 669 drept i uro siden november 2015

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International anslo allerede i desember at uroen har kostet minst 800 menneskeliv.

Omfattende protester brøt ut i Etiopia for rundt 16 måneder siden, og opptøyene spredte seg til store deler av landet. Demonstrantene krever større politisk frihet i et land der regjeringen anklages for å slå hardt ned på meningsmotstandere.

Tirsdag leverte Etiopias nasjonale menneskerettighetskommisjon, som er tilknyttet regjeringen, en rapport om uroen til nasjonalforsamlingen. Her gis opposisjonsgrupper brorparten av skylda for det som omtales som ulovlige protester i Oromia og andre regioner.

Unntakstilstand

Kommisjonen slår fast at etiopiske sikkerhetsstyrker tok i bruk "forholdsmessige midler" i møte med demonstrantene. Samtidig påpekes det at sikkerhetsstyrkene ikke var beredt til å håndtere en protest som i oktober endte i blodbad og massepanikk.

Regjeringen innførte etter hendelsen en unntakstilstand som nasjonalforsamlingen forlenget med seks måneder fra mars i år. Kommisjonen anbefaler at de sikkerhetsstyrkene som kom til kort i flere hendelser, straffeforfølges.

Anklages for likvideringer

Menneskerettsgrupper har anklaget myndighetene for å ha utført likvideringer under protestene og krever uavhengige granskinger. Uavhengige Human Rights Council opplyser at stikkprøver fra 33 av 350 aktuelle steder i Oromia-regionen tyder på at 103 personer ble likvidert i løpet av månedene med uro.

– Det er opp til dere å forestille dere hva det totale antallet ville blitt dersom vi utførte granskinger på alle stedene i regionene som er berørt, sier Human Rights Councils direktør Betsate Terefe til AP.

Over 25.000 mennesker som mistenkes for å ha deltatt i protestene, er pågrepet under unntakstilstanden. Flere tusen er blitt løslatt.

