Dramatisk påskehelg i Middelhavet

Talskvinne Carlotta Sami i FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier innsatsen har vært uopphørlig fredag, lørdag og søndag. Totalt 8.300 er reddet, mens åtte migranter, blant dem en gravid kvinne, er bekreftet omkommet.

Menneskesmuglere har utnyttet det vindstille været til å sende mange båter ut på havet. De fleste reiser fra Libya i retning Italia. De som blir reddet blir overført til skip som seiler til Sør-Italia, og deretter sendes mange til regjeringens flyktningleirer eller -hjem. De fleste migrantene håper på asyl, men de som kommer av økonomiske årsaker får trolig ikke opphold.

–Mangler ord

Mer enn 1.400 av dem som ble reddet i helgen ble tatt opp av EUs grensestyrke Frontex, som opplyser at den var involvert i 13 søk- og redningsoperasjoner. Det norske skipet Siem Pilot, som er et av to fartøy Norge bidrar med i Frontex, sto for redningen av over 800 flyktninger i sju redningsaksjoner søndag. Private og uavhengige organisasjoner deltok i flere redningsaksjoner, mens Italias kystvakt koordinerte redningene.

Den maltesiske organisasjonen MOAS opplyser at deres redningsskip Phoenix ikke hadde plass til over 1.000 flyktninger.

–De venter fortsatt på at hjelp skal komme. Vi mangler ord, skriver organisasjonen på Twitter og legger til at mannskapet på skipet har jobbet 40 timer i strekk med rednings- og krisehåndtering.

Ber om støtte

Maltas president Marie-Louise Coleiro Preca ber nå om støtte fra det internasjonale samfunnet til å håndtere den pågående flyktningstrømmen etter helgens store pågang.

–Jeg ber alle land i Europa og ved Middelhavet, og alle personer med sympati, handle i solidaritet og støtte de humanitære innsatsene som er på vei for å redde liv, sier hun.

Så langt i 2017 er nær 800 migranter meldt omkommet eller savnet utenfor kysten av Libya. Ifølge UNHCR omkom i gjennomsnitt 14 personer i Middelhavet hver dag i 2016, det høyeste antallet registrert noensinne.

(©NTB)