Antatt "Facebook-drapsmann" død etter politijakt i USA

Steve Stephens (37) har vært gjenstand for en landsomfattende politijakt etter drapet i Cleveland i Ohio søndag. Han var ettersøkt av FBI for å ha filmet seg selv der han skyter og dreper en 74 år gammel mann.

Store politistyrker har siden jaktet på Stephens i en rekke delstater. Han ble observert tirsdag morgen av delstatspolitifolk i Erie County, rundt 160 kilometer nordøst for Cleveland, heter det i en uttalelse fra politiet i Pennsylvania tirsdag.

– Etter en kort jakt skjøt og drepte Stephen seg selv, skriver Pennsylvania-politiet på Twitter.

Tilfeldig offer

Det var den 74 år gamle pensjonisten Robert Godwin Sr. som ble skutt og drept første påskedag. Stephens skal ha publisert en video av seg selv der han dreper det tilfeldige offeret og sier at det "klikket" for han. To minutter tidligere hadde han i en annen Facebook-innspilling kunngjort at han planla å drepe noen.

Stephens hadde også publisert videoer der han truer med flere drap og påstår at han allerede hadde drept 13 personer. Politiet avviser påstandene om flere drap og sier en bred etterforskning ikke har avdekket noen andre ofre enn Godwin. Stephens hadde ikke noe kriminelt rulleblad utover en rekke trafikkforseelser.

Drapsvideoen fra Cleveland lå ute på Facebook i over to timer før den ble fjernet. Det sosiale nettverket har sagt at de vil gjennomgå sine rutiner som følge av saken.

Vekker reaksjoner

Videoen føyer seg inn i en rekke av Facebook-videoer som har vakt reaksjoner, deriblant en video av en angivelig gjengvoldtekt av en 15 år gammel jente, to dødelige skyteepisoder og kidnapping og tortur av en 18 år gammel funksjonshemmet mann.

–Som følge av denne forferdelige hendelsen, går vi gjennom flyten i vår rapportering for å sikre oss at folk kan rapportere videoer og annet materiale som er i strid med våre regler så enkelt og kjapt som mulig, uttalte Facebooks visepresident for global virksomhet Justin Osofsky etter drapet på Godwin.

(©NTB)