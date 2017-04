Observatører: Folkeavstemningen i Tyrkia var ikke demokratisk

Ifølge valgobservatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) gikk den rent tekniske avviklingen av folkeavstemningen greit for seg, men det stilles spørsmål ved opptellingen fordi reglene ble endret i siste liten.

– Folkeavstemningen fant sted på en ujevn bane og de to sidene hadde ikke de samme mulighetene, sa lederen for observatørkorpset, Cezar Florin Preda, under en pressekonferanse i Ankara mandag.

– Endringer i opptellingsprosedyren i siste liten fjernet viktige sikkerhetsordninger, la Prada til.

Velgerne ble heller ikke informert om viktige aspekter ved reformen det skulle stemmes over, mener valgobservatørene fra OSSE og PACE.

Manglende stempler

Endringen i opptellingsprosedyren gikk ut på at også stemmesedler uten det offisielle godkjenningsstempelet ble akseptert. Normalt sett, for at en stemmeseddel skal være tellende, så må den ha et offisielt stempel på baksiden. Den skal så legges i en konvolutt som også har stempelet, som så gis til den som skal stemme av en valgfunksjonær ved stemmelokalet.

Søndag informerte valgkommisjonen om at også stemmesedler i konvolutter uten stempel kom til å bli godkjent, etter at flere velgere klaget over at de fikk utdelt ustemplede konvolutter. Kun stemmesedler som beviselig var falske kom til å bli forkastet.

Tana de Zuleta fra OSSE sier på en pressekonferanse i Ankara at endringene i opptellingsprosedyrene undergravde viktige sikkerhetsordninger som skal forhindre valgfusk, og at det strider mot tyrkisk lov.

Avviser påstandene

De Zuleta sa videre at på et overordnet nivå oppfylte ikke gjennomføringen av valget fullstendig de standardene Tyrkia hadde lovet. OSSE kan ikke innføre sanksjoner, men de kan komme med anbefalinger.

Lederen for valgkommisjonen i landet, Sadi Guven, avviser opposisjonens påstander om valgfusk, og sier ingen av de godkjente stemmesedlene var falske eller ulovlig avgitt. Guven sa videre at beslutningen om endringer i opptellingsprosedyren ble tatt for å sikre at velgere som ved en feil fikk ustemplede konvolutter ikke ble "ofre".