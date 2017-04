Russland ber om internasjonal gransking av Syria-angrep

Under en pressekonferanse i Moskva, der Syria og Irans utenriksministre også var til stede, fikk Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) gjennomgå for ikke å ha dratt til Syria og gransket det angivelige kjemiske angrepet for ti dager siden.

Gir Assad støtte

Over 80 sivile ble drept i byen Khan Sheikhoun 4. april. OPCW bør dra til byen og innhente egne prøver, mener Lavrov.

– Vi anser det som uakseptabelt å analysere hendelser fra avstand, sa utenriksminister Sergej Lavrov på en pressekonferanse i Moskva fredag sammen med sine utenriksministerkolleger.

Russland hevder, i likhet med syriske myndigheter, at president Bashar al-Assads regime ikke sto bak noe kjemisk angrep i byen.

Storbritannia og Tyrkia viser til sin side på at det er innhentet prøver som viser at nervegassen sarin ble brukt i angrepet. USA og en rekke andre land mener også at alt tyder på at Assads regime sto bak. Assad selv sa torsdag til AFP at hans styrker ikke lenger har kjemiske våpen.

Advarer USA

Sammen med sine iranske og syriske støttespillere, langet utenriksminister Lavrov også ut mot USAs angrep mot en syrisk forsvarsbase og kaller det et brudd på internasjonal rett. USA utførte angrepet som et svar på det nevnte gassangrepet, som de holder Assad-regimet ansvarlig for. Russland mener USA har undergravet arbeidet for å skape fred i Syria.

– USAs angrep synliggjør bare deres eget ønske om å fjerne Syrias sittende styre. Slike forsøk vil ikke lykkes, sa Lavrov.

Også Irans utenriksminister mener at fredagens møte sendte en sterkt signal til Washington om at slike unilaterale angrep er uakseptabelt.

I intervjuet med AFP torsdag sa Syrias president at anklagene mot landet er "100 prosent oppspinn". Det fikk Frankrike til å svare med samme mynt.

– Det er 100 prosent løgn og propaganda. Det er 100 prosent ondskap og kynisme, sa utenriksminister Jean-Marc Ayrault om Assads uttalelser under et besøk i Kina fredag.

(©NTB)