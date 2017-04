NBC: USA truer Nord-Korea med angrep

Kildene forteller at USAs marine har stasjonert to jagere som kan skyte Tomahawk-missiler inn i regionen, samme type missiler som ble brukt mot en syrisk luftbase nylig. Det ene skipet er under 500 kilometer unna testanlegget, skriver kringkasteren. I tillegg har landet bombefly i Guam som kan angripe Nord-Korea, og for en ukes tid siden kunngjorde Pentagon at hangarskipet Carl Vinson er sendt til området.

Opplysningene bestrides av andre medier, og Pentagon vil ikke kommentere opplysninger om mulige tiltak mot Nord-Korea.

Nordkoreanske myndigheter har varslet at et «stort og viktig» arrangement er nært forestående. Det er ukjent om det er knyttet til 105-årsdagen til landets grunnlegger Kim Il-sung lørdag. Amerikanske embetsmenn sier det peker mot en test som kan komme allerede i helgen. Torsdag meldte overvåkings- og analysegruppen 38 North at Nord-Korea har gjort klart testområdet Punggye-ri til en atomprøvesprengning.

