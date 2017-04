Trump vil styrke NATO-samarbeidet etter møte med Stoltenberg

På en felles pressekonferanse etter møtet i Det hvite hus sa Trump at NATO nå er en viktig bidragsyter i kampen mot terror, slik han selv tidligere har bedt om, og at forsvarsalliansen derfor ikke lenger er utdatert. Han lovet også å jobbe sammen med NATO for å møte utfordringer som "migrasjon og terrorisme", og han ba forsvarsalliansen om å bidra i Syria.

– Akkurat nå er verden et rot, men når jeg er ferdig, vil det være et langt bedre sted, sa Trump. Etter møtet la han ut et bilde på Twitter som viser de to foran et kobbel av pressefotografer.

– Flott møte med NATOs generalsekretær. Vi er enige om viktigheten av å få landene til å betale sin del og fokusere på terrortrusselen, skriver han.

Byrdefordeling

Presidenten sa det var en ære å ha Stoltenberg på besøk og understreke USAs forpliktelse overfor NATO. Samtidig understreket Trump at alle NATO-land må etterleve kravet om å bruke 2 prosent av BNP til forsvar.

NATOs generalsekretær sa på sin side at han og Trump hadde hatt et produktivt møte, og at det var en glede å møte den amerikanske presidenten for første gang.

– To verdenskriger og en kald krig er ikke bare viktig for Europa, men også Nord-Amerika. Et sterkt NATO er viktig for USA, sa Stoltenberg.

På spørsmål fra pressen om byrdefordelingen i NATO svarte Stoltenberg at diskusjonene med Trump har vært "nyttige".

– Trumps sterke fokus på dette har hatt effekt. Vi er enige om at land må investere mer i alliansen, sa Stoltenberg.

– Byrdefordeling har vært mitt viktigste punkt siden jeg tok over denne jobben. Nå er vi ved et vendepunkt.

– Farligere verden

– Vi vet alle at vi må bidra med vår del. Det er en farligere verden, og alle må bidra for å holde våre land trygge, sa Stoltenberg videre.

Han understreket også at NATO ikke ønsker noen kald krig eller noe våpenkappløp med Russland. Trump sa på sin side at USA nå ikke kommer overens med Russland overhodet, og at forholdet mellom de to landene er på et historisk bunnpunkt.

– Det ville vært vidunderlig om NATO og vårt land kom overens med Russland, sa Trump, mens Stoltenberg sa det er behov for å finne måter å snakke med Russland på. Stoltenberg framholdt at han hadde lang erfaring med å snakke med Russland ettersom Norge og Russland er naboland.

– Å snakke med Russland er den eneste måten å unngå en ny kald krig, sa han.

Onsdagens møte var det første mellom den amerikanske presidenten og NATOs generalsekretær. De har snakket på telefon to ganger etter at Trump vant presidentvalget.

(©NTB)