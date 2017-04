Spicer om kjempebomben: – Vi må nekte IS rom 

Bomben ble brukt i Nangarhar-provinsen øst i Afghanistan. Målet var et tunnelkompleks som skal ha blitt benyttet av IS.

Bomben som blir kalt "alle bombers mor", har typebetegnelse GBU-43, og det er første gang denne bomben er brukt i kamphandlinger siden den ble testet for første gang i 2003.

Våpenet ble utviklet under Irak-krigen, melder CNN. Bomben inneholder elleve tonn med eksplosiver, opplyser Pentagon-talsmann Adam Stump til AP.

På en pressekonferanse torsdag opplyste presidentens pressetalsmann Sean Spicer at de har tatt de nødvendige skritt for å forhindre tap av sivile liv, men han henviser til forsvarsdepartementet for spesifikke detaljer om hvorfor akkurat denne typen bombe ble brukt. Angrepet skjedde rundt klokken 19 lokal tid onsdag kveld.

– Vi tar kampen mot IS veldig alvorlig. Tunnelene gjorde at IS-soldater kunne bevege seg fritt i området, noe som utgjorde en trussel mot både afghanske styrker og amerikanske militære rådgivere. For å slå IS må vi nekte dem rom, noe vi mener vi har bidratt til, sa Spicer til den fremmøtte pressen.