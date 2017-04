Nederlandsk panda-mania for gave fra Kina

Hun-pandaen Wu Wen (som betyr «vakker mektig sky») og hennes følgesvenn hann-pandaen Xing Ya («elegante stjerne») ankom Schiphol lufthavn sent onsdag ettermiddag. En storskjerm viste de to pandaene bli senket i burene ned fra KLM-flyet som reiste fra Chengdu i Kina mer enn ti timer tidligere. Senere ble de vist fram i gjennomsiktige pleksiglassbur til over 100 journalister og andre gjester.

– Jeg er så glad mange venner har kommet for å ønske mine to nye kolleger velkommen, sier Kinas ambassadør til Nederland, Wu Ken.

Pandaene skal til dyreparken Ouwehands i Rhenen, hvor de er på utlån de neste 15 årene mot et "økonomisk bidrag". Parken har bygd en spesialinnhegning til over 60 millioner kroner til de to kjempepandaene, ifølge lokale medier. Sist gang det var pandaer i Nederland var i 1987, da to kjempepandaer ble vist fram i en safari-park i fire måneder. Det er ikke kjent når Ouwehands dyrepark åpner pandautstillingen for gjester, for Wu Wen og Xing Ya må nå være i karantene i minst seks uker.

Pandafeberen er likevel til å ta og føle på i landet, hvor riksdekkende aviser har egne sider med dekning av pandaenes ankomst.

Kinas bruk av pandabjørner som gaver omtales også som pandadiplomati. Også Finland mottar denne gesten fra Beijing.

(©NTB)