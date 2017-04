Domstol: Russland begikk alvorlige feil i Beslan-gisselaksjonen

– Det fant sted alvorlige feiltrinn i håndteringen av redningsaksjonen, uttalte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) torsdag.

Russiske myndigheter hadde mottatt informasjon om at et terrorangrep mot skolen var under planlegging, men "det var ikke blitt gjort nok for å avverge terroristenes møter og planlegging", slår domstolen fast.

Sikkerheten ved skolen ble heller ikke skjerpet, heter det videre fra Strasbourg.

1.100 personer ble holdt som gisler da væpnede menn stormet skolen mens barn og voksne gjorde seg klare for første skoledag 1. september 2004. Gisselaksjonen endte med blodbad da russiske sikkerhetsstyrker stormet skolen to dager senere. 331 personer, 180 av dem barn, ble drept under redningsaksjonen. Flere hundre ble såret.

Den tsjetsjenske opprørslederen Sjamil Basajev tok på seg ansvaret for angrepet.

ECHRs kritikk torsdag kom etter at 400 pårørende og overlevende henvendte seg til domstolen. De 400 er tilkjent til sammen 3 millioner euro i erstatning, om lag 27 millioner kroner, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

Russiske myndigheter kaller domstolens kjennelse "uakseptabel".

– Det er uakseptabelt at ECHR konkluderer med at russiske myndigheter ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak for å avverge terrorangrepet, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Det er umulig for russiske myndigheter å godta ordlyden i kjennelsen, uttaler han videre.

– En slik ordlyd om et land som har blitt rammet av et angrep er fullstendig uakseptabelt, sier Peskov.

