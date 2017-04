Xi ber Trump om å finne en fredelig Nord-Korea-løsning

Kinas president Xi Jinping har diskutert den spente situasjonen på halvøya i en telefonsamtale med USAs president Donald Trump, melder kinesiske myndigheter onsdag.

Xi understreket viktigheten av å få slutt på Nord-Koreas atomvåpenprogram, og at han ønsker at hele Korea-halvøya skal være fri for atomvåpen. Han sa videre at han ønsker at konflikten skal løses på fredelig vis, og at Kina vil koordinere denne prosessen med USA.

Nord-Korea har truet med atomangrep ved tegn til amerikansk aggresjon.

Twitter-diplomati

Telefonsamtalen kom i etterkant av at USAs president Donald Trump skrev følgende melding på Twitter: "Nord-Korea er på jakt etter bråk. Hvis Kina bestemmer seg for å hjelpe, ville det være flott. Hvis ikke, vil vi løse problemet uten dem! USA."

Den kinesiske partiavisen Global Times skriver at Nord-Korea og Sør-Korea ikke har vært nærmere krig siden Nord-Korea i 2006 gjennomførte sin første atomprøvesprengning. Det fryktes nå at Nord-Korea snart vil gjennomføre sin sjette atomprøvesprenging eller at landet vil teste ut nye langdistansemissiler. Landet testet blant annet ut atomvåpen ved to anledninger i fjor.

Felles militærøvelse

– Vi sender en armada. Veldig mektig, og vi har ubåter som er veldig mektige. Langt mektigere enn hangarskipet, sa USAs president Donald Trump i et intervju med Fox News tirsdag.

Nordkoreanske statsmedier skriver at landets «sterke hær ser med iver på alle fiendens bevegelser», ifølge Reuters.

