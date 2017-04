Trump distanserer seg fra sin sjefstrateg 

I et intervju med New York Post ble Trump spurt om den angivelige interne striden mellom noen av sine nærmeste medarbeidere, der Bannon antas å være en sentral aktør. Trumps svar tyder på at Bannon har fått en mer perifer rolle i Det hvite hus.

– Jeg liker Steve, men du må huske at han ikke var med i valgkampen før helt mot slutten, sa Trump.

Han sier også at han hadde kommet langt da Bannon ble med i teamet hans, ved at han hadde beseiret "alle senatorene og guvernørene".

– Jeg er min egen strateg, og det var ikke slik at jeg skulle endre strategi fordi jeg sto overfor skurken Hillary, sier Trump videre, et uttrykk han flere ganger tidligere har brukt om sin hovedmotstander under presidentvalget, Hillary Clinton.

Bannon fikk først plass i USAs nasjonale sikkerhetsråd, men mistet denne for få dager siden. Ingen har tidligere hatt tittelen sjefstrateg i Det hvite hus.

Mens Bannon tidligere har vært sjef for den høyreorienterte nyhetssiden Breitbart News, er Trumps svigersønn eiendomsinvestor i likhet med presidenten selv.

Kushner, som er gift med Trumps datter Ivanka, har fått i oppgave å modernisere amerikansk forvaltning. Han har også fått i oppgave å megle i den israelsk-palestinske konflikten.

Kushner kommer fra en jødisk familie, mens Bannon tilhører et miljø som er blitt anklaget for å være antisemittisk, noe Bannon og hans meningsfeller avviser at de er.

