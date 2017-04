Storbritannia: Sarin ble brukt i kjemisk angrep i Syria

Prøver tatt på stedet for det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen i Syria forrige uke, er undersøkt av britiske forskere, skriver Reuters.

Storbritannias FN-ambassadør Matthew Rycroft sa i et møte med FNs sikkerhetsråd onsdag at prøvene testet positivt for sarin eller et sarin-lignende stoff.

– Storbritannia deler dermed den amerikanske vurderingen om at det er svært sannsynlig at regimet var ansvarlig for sarinangrepet mot Khan Sheikhoun 4. april, sa Rycroft.

