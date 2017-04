Stoltenberg i Washington: Ser fram til å møte Trump

– Jeg ser fram til å møte president Trump og hans sikkerhetsteam, sier Stoltenberg til NTB etter en pressekonferanse i Washington tirsdag kveld lokal tid.

USAs ferske president har flere ganger bedt NATO-landene bidra mer i alliansen, og i valgkampen kalte han NATO utdatert. Dette blir et av de viktigste temaene når de to møtes.

– De to viktigste temaene blir en mer rettferdig bidragsfordeling i alliansen, og NATOs bidrag i kampen mot terror, sier Stoltenberg.

Med seg har generalsekretæren oppdateringer han håper vil gjøre Trump fornøyd

– Jeg kommer i alle fall til å fortelle at det begynner å skje noe. De andre landene tar på alvor at man er nødt til å investere mer i vår sikkerhet, sier Stoltenberg.

Han sier vi dessverre lever i en tid med mer spenning og usikkerhet og at det derfor er nødvendig å øke investeringene i sikkerhet.

– Dette er ikke noe vi gjør for at USA ber om det, men for at alle medlemslandene er enige om at det skal være slik.

(©NTB)