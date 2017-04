Over 1.000 asylsøkere overført til Norge 

Ferske tall fra EU-kommisjonen viser at Norge har mottatt 679 asylsøkere fra Italia og 343 fra Hellas. Dermed er i alt 1.022 asylsøkere sendt til Norge fra de to landene.

Norge deltar frivillig i EUs program for relokalisering av asylsøkere.

EUs plan var opprinnelig å flytte 160.000 asylsøkere videre fra Hellas og Italia for å avlaste de to landene, som har vært under et voldsomt press. Men innsatsen har gått svært langsomt.

Så langt er bare 16.340 asylsøkere sendt videre til andre land i EU og EØS.

– Akkurat nå har vi rundt 14.000 kvalifiserte søkere i Hellas og rundt 3.500 i Italia som er registrert og klar for relokalisering. Hvis medlemslandene øker innsatsen, er det fullt mulig å relokalisere alle kvalifiserte søkere i Hellas og Italia innen utgangen av september, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

Asylkvotene har møtt kraftig motstand i flere medlemsland, spesielt i Polen og Ungarn, som ennå ikke har tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen.

En god nyhet er at Østerrike nå har sagt seg villig til å ta imot 50 asylsøkere, ifølge Avramopoulos. Østerrike varslet tidligere i år at landet ønsket å kvitte seg med sin kvote.

