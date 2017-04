Lavrov: USAs angrep i Syria trappet opp situasjonen

Lavrov kom med uttalelsen på en pressekonferanse etter et flere timer langt møte med USAs utenriksminister Rex Tillerson.

Han sa samtidig at både Russland og USA mener at det er nødvendig med en FN-gransking av forrige ukes kjemiske angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nord i Syria.

Ifølge Lavrov var samtalene med Tillerson åpne og viktige.

Lavrov understreket at president Vladimir Putin er klar til å gjenetablere den russisk-amerikanske avtalen som skal sikre at de to landene får informasjon om hverandres aktiviteter i luftrommet over Syria.

(©NTB)