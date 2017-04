FNs sikkerhetsråd stemmer over ny Syria-resolusjon

De tre landene foreslo i forrige uke en resolusjon som fordømmer angrepet, som fant sted forrige tirsdag, men denne ble avvist av Russland.

Tirsdag ble det kjent at landene hadde skrevet om resolusjonsforslaget, og på kvelden ble det klart at Sikkerhetsrådet vil stemme over den nye FN-resolusjonen på et møte onsdag.

Tidligere tirsdag tok også Russlands president Vladimir Putin til orde for en FN-gransking av hva som skjedde da over 80 personer mistet livet som følge av kjemikalier i den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun.

Resolusjonen innebærer et krav om at syriske myndigheter samarbeider med FN om en gransking. Det er uklart om Russland kommer til å stemme for resolusjonen.

