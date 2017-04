Boko Haram tvinger stadig flere barn til selvmordsangrep 

Antallet barn som brukes som selvmordsbombere nord i Nigeria og området rundt Tsjadsjøen er tredoblet i første kvartal av 2017, melder FNs barnefond UNICEF. I samme periode i fjor ble ni barn brukt til det grusomme formålet.

–Dette er den verst tenkelige bruken av barn i konflikt, sier UNICEFs regiondirektør Marie-Pierre Poirer for Vest- og Sentral-Afrika.

De siste tre årene er 117 barn brukt til å utføre bombeangrep i regionen. I de fleste av angrepene, rundt 80 prosent, er det jenter som er blitt utrustet med bomber, ifølge fondet. Noen ganger er de dopet ned før de blir sendt på "oppdrag".

Endret taktikk

13 år gamle Awali ble bortført av ekstremistene fra byen Dubamawya i det hardt prøvede nordøstre Nigeria.

–Før de kom hadde vi hørt på radioen at de bruker barn som selvmordsbombere. Jeg var redd for at de skulle tvinge oss til det, sier hun.

I løpet av den snart åtte år lange kampen for å innføre en islamsk stat i Nigeria har Boko Haram tatt livet av rundt 20.000 personer og drevet over to millioner på flukt. De siste to årene har en regional militærstyrke presset tilbake ekstremistene og tatt tilbake en stor del av området. Dette har fått opprørerne til å endre sin taktikk, som har ført til en stor økning av antallet selvmordsangrep – noe som rammer allerede utsatte barn.

Stadige bortføringer

Poirer forteller at bare synet av barn nær markeder og sjekkpunkter nå fører til frykt. Som resultat ble nær 1.500 barn pågrepet i løpet av fjoråret i Nigeria, Kamerun, Niger og Tsjad. Hun sier at barn er ofre, ikke gjerningspersoner.

–Å tvinge eller lure dem til å utføre slike fryktelige handlinger er forkastelig.

Rapporten fra UNICEF kommer samme uke som Nigeria markerer tre år siden bortføringen av nær 300 jenter i Chibok. Bortføringen førte til en stor, internasjonal kampanje for å få jentene hjem. UNICEF understreker at Boko Haram driver med bortføringer også utenom den godt kjente massebortføringen. Jenter blir dratt ut av sengene sine i løpet av natten.

–Noen ganger blir foreldrene drept foran øyene på jentene, heter det i rapporten.

(©NTB)