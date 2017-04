Syria-møte i gang i Italia

Møtet mellom representanter for "likesinnede" land finner sted på sidelinjen av G7-møtet i Lucca. I tillegg til G7-landene, deltar diplomater fra Jordan, Qatar, Saudi-Arabia, Tyrkia, De forente arabiske emirater og andre.

Ingen av deltakerne uttalte seg da det ble holdt en kort fotoseanse før møtet startet.

Møtet ble organisert på kort varsel etter det kjemiske angrepet som fikk USA til å slå til mot syriske styrker. Det at flere av USAs allierte i Midtøsten deltar, ses som viktig fordi USAs strategi i Syria innebærer å skaffe hjelp fra disse landene for å sørge for sikkerhet og stabilitet i Syria etter at IS faller.

