Lærer og elev skutt og drept på barneskole i California

En person tok seg mandag morgen lokal tid inn i et klasserom på skolen og løsnet skudd. Politiet i San Bernardino bekrefter mandag kveld at gjerningsmannen er Cedric Anderson. Han skjøt og drepte sin kone, som arbeidet som lærer ved skolen, før han tok sitt eget liv. San Bernardinos politimester, Jarred Burguan, skrev tidligere på Twitter at det trolig dreide seg om drap og selvdrap.

To elever ble såret i skytingen, og den ene, en åtte år gammel gutt, døde senere av skadene. Tilstanden til den andre eleven er kritisk, men stabil. De to skal ikke ha vært målet for skytingen, men ble truffet da de sto bak læreren.

Den drepte kvinnen var lærer for første- til fjerdeklassinger med behov for ekstra oppfølging.

En representant for skolemyndighetene i San Bernardino sier til NBC Los Angeles at bakgrunnen for skytingen trolig er en familiekonflikt, men det er ikke bekreftet av politiet.

Skolen og området rundt ble sperret av, og alle elever og ansatte ble evakuert og fraktet til en videregående skole i nærheten.