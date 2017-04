Solberg: – Fruktbart møte med Kinas president 

– Etter min mening har det vært et både godt og fruktbart møte, sier Solberg etter samtalen med Xi mandag formiddag norsk tid.

Solbergs besøk til Kina kom i stand etter at forbindelsene mellom Norge og Kina er normalisert etter seks års frys i den politiske kontakten. Solberg sier hun og presidenten ikke snakket om hvorfor den politiske kontakten ble lagt på is.

– Det har vi ikke snakket om. Vi har snakket om hvordan veien skal være framover, ikke hva som ligger bak oss. Faktisk har kineserne her egentlig brukt mye tid på å understreke at vi har hatt et langt samarbeid over mange år, på mange områder, og at de ser fram til å fornye det, sier Solberg.

På spørsmål om hun er tilfreds med at hun i møtet ikke tok opp situasjonen til den kinesiske fredsprisvinneren Liu Xiaobo, som sitter fengslet, svarer Solberg:

– Ja. Fordi jeg mener at når vi først har klart å komme i samme rom, begynte å snakke sammen og etablere en mekanisme som gjør at vi skal ta opp politiske saker mellom våre land, så har vi etablert en mulighet for å være i dialog. Og også menneskerettighetsspørsmål er avhengig av at vi er i dialog for å kunne fremme, mene og ha synspunkter på det, sier Solberg.

