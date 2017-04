Massive protester i Budapest

Ungarns nasjonalforsamling vedtok tirsdag en lov som innebærer strenge restriksjoner for universiteter utenfor Europa. CEU er registrert i USA, og om universitetet ikke følger ordningene er det fare for at det blir stengt. Statsminister Viktor Orbán må skrive under på loven for at den skal tre i kraft.

Den ungarskfødte milliardæren og finansmannen George Soros grunnla CEU i 1991 etter kommunismens fall. Universitetet har i dag 1.800 studenter fra omkring 100 land.

For landets høyreregjering har CEU vært en provoserende, liberal bastion og Orbán har ofte anklaget Soros for hans forsvar av åpne grenser og flyktningers rettigheter.

(©NTB)