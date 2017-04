Erdogan sår ny tvil om tyrkisk EU-medlemskap

En uke før tyrkerne skal stemme over et lovforslag om å gi presidenten utvidet makt, holdt Erdogan tale i byen Izmir søndag.

Han gjentok at han vil signere et lovforslag om gjeninnføring av dødsstraff i Tyrkia etter folkeavstemningen 16. april. Hvis lovforslaget godkjennes, vil han signere det, lover han. Tyrkia fjernet dødsstraff i 2004 som et ledd i prosessen fram mot EU-medlemskap. Hvis et slikt lovforslag godkjennes vil det automatisk sette stopp for EU-prosessen. Det virket ikke som det plaget Erdogan, som sier tyrkere bosatt i Europa undertrykkes og ydmykes.

– Hvis Gud vil, vil vårt folk stille Europa til rette for dette.

– For et århundre siden sa de at vi var den syke mannen. Nå er de den syke mannen. Europa kollapser.

Erdogan hevder at en europeiske økonomien svekkes år for år.

– Europa kommer til å betale for det de har gjort. Hvis Gud vil er spørsmålet om EU tilbake på bordet etter 16. april, sa Erdogan.

Søndag var siste dag med mulighet for tyrkere bosatt utenfor landet til å stemme i kommende søndags folkeavstemning. Rundt tre millioner stemmeberettigede i Europa, halvparten i Tyskland, hadde muligheten.

(©NTB)