To drept i amerikansk droneangrep i Jemen

Droneangrepet fant sted i Sawmaa-området i Baida-provinsen, sentralt i Jemen. De to ofrene kjørte ifølge sikkerhetskilder på en motorsykkel.

Al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) står sterkt i området og har utnyttet kaoset som har hersket siden Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon gikk til krig mot Houthi-militsen for to år siden.

USA har de siste årene gjennomført en rekke droneangrep mot antatte al-Qaida-krigere i Jemen, og bare siden 28. februar er det ifølge Pentagon gjennomført 70 slike angrep.

Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept og 40.000 er såret siden mars 2015 og over to millioner mennesker er drevet på flukt.

FN og hjelpeorganisasjoner advarer samtidig mot en massiv sultkatastrofe. 18 millioner mennesker er nå avhengig av matvarehjelp utenfra og situasjonen er kritisk for 12 millioner mennesker.

