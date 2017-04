Syria-allierte mener USA "krysset rød linje" med rakettangrep

Uttalelsen viser til USAs rakettangrep mot Shayrat-militærbasen i Syria fredag, Washingtons første militæroperasjon mot det syriske regimet siden borgerkrigen startet for seks år siden.

–Denne aggresjonen mot Syria krysser alle røde linjer. Vi kommer fra nå av til å reagere strengt mot all aggresjon mot Syria og kryssing av røde linjer, uansett hvem som gjør det, heter det i en uttalelse fra Russland, Iran og deres allierte som inkluderer den libanesiske organisasjonen Hizbollah.

–USA er fullstendig klare over vår handlekraft, heter det videre i uttalelsen.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass snakket Vladimir Putin og Irans president Hassan Rouhani sammen på telefon søndag. De to landene har sagt at de etablerer en felles iransk kommandosentral som vil reagere med makt på ethvert angrep på Syria.

IS hovedprioritet

USAs utenriksminister Rex Tillerson antyder i et intervju med ABC søndag at rakettangrepet var et engangstilfelle, og at landets hovedprioritet ikke er å bruke militær makt mot det syriske regimet.

–Når kampen for å eliminere IS er over, håper vi å kunne rette oppmerksomheten mot å fremforhandle fredsavtaler mellom regimet og opposisjonsstyrkene, sier han.

Tillerson reiser allerede tirsdag til Moskva for møter med sin russiske motpart Sergej Lavrov. Amerikaneren sier han håper på å samarbeide med Russland – som han tidligere har uttrykt skuffelse for at fortsatt støtter Assads regime – for å oppnå stabilitet i Syria, og skape rammeverk for en politisk prosess.

–Og det er gjennom denne politiske prosessen vi har tro på at det syriske folk vil være i stand til å bestemme skjebnen til Bashar al-Assad, sier Tillerson, få dager etter at han uttalte at det tilsynelatende ikke er noen rolle for Assad som leder for det syriske folk.

Spiller ballen til Trump

Den svenske Midtøsten-eksperten Per Jönsson tror ikke Syria, Iran og Russland med sine uttalelser fredag antyder at de vil svare på USAs angrep militært slik tilstanden er nå.

–Russland, Iran og Syria måtte gi et svar, hvis ikke ville de blitt oppfattet som passive. Med en slik markering viser de prinsippfasthet og hardhet, sier han til TT.

Han tror imidlertid at ytterligere militære handlinger fra USA mot det syriske regimet vil få situasjonen til å eskalere.

–Nå forklarer de veldig tydelig at dette ikke tolereres, og at de kommer til å svare neste gang, da spiller de ballen over til Trump, og om han vil teste dette. Da risikerer et amerikansk fly eller en amerikansk rakett å bli skutt ned, og da er det Trump som trapper opp konflikten, sier han.

–Assad må gå

USAs FN-ambassadør Nikki Haley mener Assad ikke kan bli ved makten etter det antatte nervegassangrepet.

–Det finnes ingen mulighet for politisk løsning med Assad som regjeringsoverhode, sier hun til CNN søndag.

Før angrepet i Khan Sheikhoun uttalte hun at å fjerne Assad ikke lengre var prioritet for USA. Lørdag gjorde hun det klart at USA er forberedt på å iverksette flere angrep, men håper det ikke blir nødvendig. Hun gjentar at å knuse IS også er et viktig mål for Washington.

(©NTB)