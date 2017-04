Löfven frustrert over at terrormistenkt 39-åring ikke ble sendt ut

Etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden i fjor sommer, fikk usbekeren en frist på fire uker med å forlate Sverige. I stedet gikk han tilsynelatende under jorda.

I februar i år ble han nemlig etterlyst da svensk politi ikke var i stand til å iverksette utvisningsvedtaket fordi mannen ikke befant seg på sin oppgitte adressen.

– Det gjør meg frustrert. Vi må forbedre mulighetene for å iverksette, sier Löfven til nyhetsbyrået TT søndag.

Avslag på søknad om asyl eller oppholdstillatelse må følges opp med at personen det gjelder, faktisk forlater landet, påpeker statsministeren.

– Vanskelige å finne

Pär Löwenberg i det nasjonale grensepolitiet sier til TT at rundt 12.000 personer i dag er etterlyst i Sverige på samme vis som 39-åringen var før han ble pågrepet, mistenkt for terroren som kostet fire liv i Stockholm fredag.

Politiet sier de sliter med å finne mange av dem og påpeker at etterlyste enten ikke oppholder seg på adressene de har registrert, eller har oppgitt postboksadresser til myndighetene.

Politiet har bekreftet søndag at den mistenkte 39-åringen hadde vist sympati for ekstremistgrupper, deriblant IS. De undersøker fortsatt hvorvidt han hadde medhjelpere, men opplyser at de ikke ser noen konkret risiko for flere angrep. Påtalemyndigheten bekrefter overfor TT at ytterligere en person er pågrepet, også han mistenkt for terrordrap, dog med lavere mistankegrad.

Vil ikke kommentere

Den 39-årige usbekeren ble pågrepet ved 1-tiden natt til lørdag, og ifølge svensk politi foreligger det skjellig grunn til mistanke om at han har gjennomført en terrorforbrytelse ved drap.

Expressen og Aftonbladet identifiserer søndag 39-åringen med navn og bilde, som firebarnsfaren Rakhmat Akilov. Forsvarer Johan Eriksson vil ikke kommentere hvordan 39-åringen stiller seg til mistankene. Videre sier advokaten at klienten ikke har vært inne til avhør søndag, og at det er uklart om han avhøres igjen i morgen.

– Det vet man ikke. Det er en dag til dag-situasjon, sier Eriksson til Expressen.

Ny pågripelse

Til TT opplyser Eriksson videre at de nå avventer en begjæring om varetektsfengsling fra påtalemyndigheten, og at han antar at klienten fremstilles for fengsling mandag.

Ifølge Aftonbladet er foreløpig "knapt fem" personer pågrepet og søndag i politiets varetekt i forbindelse med etterforskningen. I alt har politiet gjennomført nærmere 500 avhør, og de har uttalt at bevisene mot 39-åringen er styrket i løpet av etterforskningen.

Kjærlighetsmanifestasjon

Alle de fire drepte er identifisert. To av dem var svenske, en var belgisk, og den siste ble søndag identifisert av britisk UD som den 41-årige britiske statsborgeren Chris Bevington.

–Vi er knust over det plutselige og tragiske dødsfallet til vår talentfulle, medfølende og omsorgsfulle sønn Chris, skriver faren John i en uttalelse.

En enorm folkemengde møtte opp på Sergels torg søndag, og holdt på slaget 14.53 –nøyaktig to døgn etter angrepet – ett minutts stillhet for å hedre Bevington og de andre som ble rammet av terroren. På torget lå også et hav av blomster, lys og kosedyr som tidligere ble lagt ned utenfor Åhléns.

Ytterligere ni personer er fortsatt innlagt på sykehus søndag ettermiddag, fire av dem med alvorlige skader. Et barn med lettere skader ble skrevet ut i løpet av dagen.

