Trump takker ja til å besøke Kina

Etter toppmøtet torsdag og fredag sa Trump til pressen at samtalene har ført til en betydelig bedring i forholdet mellom de to landene.

– Vi har hatt en fantastisk framgang i vårt forhold til Kina, sa Trump, uten å gå nærmere inn på hva de to hadde snakket om.

– Jeg tror virkelig at vi har fått til en stor forbedring, fortsatte Trump og erklærte at forholdet mellom de to landene nå er intet mindre enn fremragende.

I en litt mer utdypende kommentar sier USAs utenriksminister Rex Tillerson at USA og Kina er enige om at det er viktig med nedrustning av Nord-Korea, som har utviklet atomvåpen, og at de skal samarbeide om dette, uten at noe mer konkret er bestemt. Tillerson sier også at Trump har takket ja til å besøke Xi i Kina i år, men ingen dato er satt.

"Problemer forduftet"

Trump og Kinas president Xi Jinping møttes torsdag kveld for første gang da Xi ankom Trumps feriested Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida til middag og uformelle samtaler.

Trump ble valgt etter å ha skjelt ut Kina for å stjele amerikanske jobber, og han lovte å slå hardt ned på Kina for det han kalte urettferdige handelsfordeler, inkludert valutamanipulering, dumping og patenttyveri. Blant annet truet han med å innføre høy toll på kinesiske produkter.

Men nå sier han at mange potensielt alvorlige problemer har forduftet, og at han har oppnådd et fremragende forhold til Xi.

Det var ventet at de to skulle diskutere temaer som Nord-Koreas atomvåpenprogram og bilateral handel i sitt andre møte.

Syria-skygge

Kinesiske medier meldte tidligere at Trump hadde sagt ja til å besøke Kina. Nyhetsbyrået Xinhua skrev at besøket ville finne sted «tidlig» i 2017, men ga ingen andre detaljer.

Møtet mellom Xi og Trump har havnet litt i skyggen av USAs rakettangrep i Syria, men nyhetsbyrået AP spekulerer på om angrepet kan sende signaler til Kina om at den nye amerikanske presidenten ikke er redd for å ta militære steg alene.

Kina har jevnlig stemt sammen med Russland mot alle resolusjoner om Kina i FNs sikkerhetsråd.

