Trekker terrorsiktelse etter villmannskjøring i Antwerpen

Ingen ble skadd under villmannskjøringen i den travle Meir-gaten 23. mars. En 39 år gammel beruset franskmann av tunisisk opprinnelse satt bak rattet.

Mannen ble siktet for "forsøk på å drepe på terroristvis, forsøk på å påføre skade på terroristvis og brudd på våpenloven", men en domstol i Antwerpen slo fredag fast at det ikke foreligger tilstrekkelige beviser for at det var en terrorhandling.

Terror-delen av siktelsen er derfor trukket, mens siktelse for brudd på våpenloven opprettholdes. Ifølge politiet ble det funnet en rifle og en kniv i førerhuset på lastebilen.

Frankrikes president François Hollande slo raskt fast at hendelsen i Antwerpen var "et forsøk på en terrorhandling", selv om belgisk politi nølte med å konkludere med dette.

En fransk politikilde manet også til varsomhet og opplyste at 39-åringen var en småkriminell som ikke kunne knyttes til militante grupperinger.

– Etter det vi kjenner til så langt, har han ikke vært involvert i større kriminelle handlinger, kun små lovbrudd som fyllekjøring og narkotikabruk. Han er ikke på den franske listen over kjente ekstremister, og ifølge det vi vet så langt, har han heller ikke dukket opp på vår oversikt over folk som er i ferd med å bli radikalisert, opplyste en fransk politikilde.

