SVT: Sprengladning funnet i lastebilen i Stockholm

Det opplyser flere politikilder, men politiet har ikke offisielt bekreftet funnet.

Politiets pressetalsmann Lars Byström ønsker ikke å kommentere SVTs opplysninger, men understreker at dette ikke må oppfattes som noe dementi av at det er funnet en sprengladning i lastebilen.

Fire mennesker ble drept og 15 ble skadd da en kapret lastebil braste inn i en gågate i sentrum av Stockholm fredag ettermiddag.

Hjemmelaget bombe

Lastebilen endte inne i en butikkfasade, der det begynte å brenne. Sent fredag kveld ble bilen tauet bort for teknisk undersøkelse, og sikkerhetstiltakene da dette skjedde tydet ikke på at det var funnet noen sprengladning inne i bilen.

Ifølge Aftonbladet jobbet politiets bombegruppe med lastebilen natt til lørdag, og det ble opprettet en sikkerhetssone på 200 meter mens arbeidet pågikk.

Ifølge avisas opplysninger skal det ha blitt funnet en hjemmelaget bombe, en såkalt IED i lastebilen, og alt tyder på at denne ble funnet i det delvis smadrede førerhuset.

Lastebilen tilhørte bryggeriet Spendrups og ble kapret da sjåføren skulle levere varer på en restaurant.

Ble kapret

– I forbindelse med en leveranse på restauranten Caliente var det noen som hoppet inn i førersetet og kjørte av gårde, fortalte kommunikasjonsdirektør Mårten Lyth i Spendrup.

Gjerningsmannen kjørte deretter rett til Drottninggatan der ferden endte i butikkfasaden til en Åhléns-butikk.

En 39 år gammel usbeker er pågrepet og mistenkes for å ha sittet bak rattet. Ifølge Aftonbladet har mannen gitt uttrykk for sympatier for den ytterliggående islamistgruppa IS på Facebook.

Svensk politi og påtalemyndighet mener at det kan ha vært snakk om en terroraksjon.