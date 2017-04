Uruguay selger marihuana på apotek fra juli

Fra juli skal det ifølge myndighetene være lov å kjøpe marihuana på apotekene i landet. I 2013 vedtok Uruguay å legalisere produksjon, salg og forbruk av marihuana. Den mest nytenkende, og kontroversielle, delen av loven var at salget kunne forgå på apotekene.

Implementeringen av dette har ikke blitt gjennomført før nå. I henhold til loven må kjøpere registrere seg i et nasjonalt register. Hensikten er å sikre at ingen overstiger det maksimalt tillatte månedlige konsumet som er satt til 40 gram. Forskere har ifølge Live Science anslått at en gjennomsnittlig joint eller marihuanasigarett inneholder 0,32 gram av stoffet. 40 gram skulle dermed være nok til rundt 125 jointer. Marihuanakjøp og registrering vil kun bli tilgjengelig for statsborgere og personer med permanent oppholdstillatelse.

Av landets 3,4 millioner innbyggere er det rundt 150.000 faste brukere av marihuana. Formålet med legaliseringen var å redusere vold, fjerne ulovlig handel og få kontroll på forbruket ved å registrere brukere.

(©NTB)