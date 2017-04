Svensk skepsis til USA-angrep i Syria

Utenriksminister Margot Wallström skriver i en epost til nyhetsbyrået TT at det allerede finnes for mye våpenmakt i Syria, og at dette er et spørsmål som hører hjemme i FNs sikkerhetsråd.

– Det er viktig at det finnes en folkerettslig grunn for handling. Nattens rakettangrep reiser også spørsmål rundt hvordan dette kan være forenlig med folkeretten, skriver hun.

– Det finnes allerede for mye våpenmakt i Syria. Det er på høy tid at det syriske folket får bestemme over sin framtid.

Selv om hun forstår frustrasjonen over at FNs sikkerhetsråd ennå ikke har greid å bli enige om en felles tilnærming til Syria-konflikten, mener hun det er viktig å opprettholde viktige prinsipper, som respekten for folkeretten.

Også statsminister Stefan Löfven mener saken hører hjemme i FN.

– Sveriges holdning er at vi skal løse dette i FNs sikkerhetsråd, der vi nå har en plass. Vi må finne en politisk løsning på spørsmålet, sier han til Aftonbladet.

Lederen for det borgerlige partiet Moderaterna, Anna Kinberg Batra, er langt mer positiv til det amerikanske angrepet enn den sosialdemokratiske regjeringssjefen.

– Her holder en diktator på å drepe sin egen befolkning og gasser barn i hjel. Da synes jeg det er både rett og rimelig og moralsk forsvarlig at USA handler, sier Batra, som også håper at angrepet kan føre til et vendepunkt som gjør en politisk løsning mulig.

