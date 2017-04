Solberg vil bygge opp tillit i Kina

Hun møtte fredag norsk presse et par timer etter at hun hadde landet i den kinesiske hovedstaden og innledet sitt offisielle besøk til landet. Solberg forstår at hun før besøket er blitt kritisert for at hun ikke vil ta opp menneskerettigheter med kinesiske kolleger.

– For meg er det helt greit at folk kritiserer det. Men for Norge, vår fremtid og muligheten til å ha politisk dialog også om vanskelige tema, begynner man med å skape tillit, sier Solberg.

Hun viser til at det ikke har vært noen politisk kontakt mellom de to landene på seks år.

– Det viktigste grunnlaget vi bygger, er samarbeidsgrunnlaget for fremtiden – det at vi i det politiske samarbeidet også skal kunne ta opp de vanskelige spørsmålene, sier hun på spørsmål fra NTB. Statsministeren vil ikke si når det blir aktuelt å diskutere menneskerettigheter med Kina.

På spørsmål om hun vil beskrive Kina som et diktatur, svarer Solberg:

– Kina er en ettpartistat, hvor partiet bestemmer mye. Det er deres konstitusjonelle struktur, selv om de har noen andre partier også. De har ikke et normalt demokrati som vi har i Vesten.

