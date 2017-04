Norsk støtte til reaksjon mot Assad – delte meninger om rakettangrepet

Utenriksministeren betegner det som antas å være et gassangrep fra det syriske regimet som grusomt, og sier det med all tydelighet viser Syria-krigens brutalitet.

– Situasjonen er komplisert. Men fra norsk side har vi forståelse for at det ble reagert etter det grusomme angrepet tidligere i uka. Angrepet synes å være begrenset og konsentrert til militære mål, skriver Brende, som opplyser til NTB at Norge ble varslet på militære kanaler kort tid før angrepet fant sted.

Statsminister Erna Solberg (H), som er på offisielt besøk i Kina, vil imidlertid ikke kommentere hendelsen.

– Syria har ikke vært et tema i møtet i dag, utover at det er en vanskelig situasjon. Vi har snakket om bilaterale avtaler, sier Solberg til pressekorpset i Beijing.

–På tide

Brende får støtte fra Ap-leder Jonas Gahr Støre, som mener det syriske regimet bærer ansvar for ugjerningene mot sivilbefolkningen, som han sier bryter alle regler og prinsipper i folkeretten.

–Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkningen, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet, sier han.

Venstre-leder og representant i utenrikskomiteen, Trine Skei Grande (V), sier det var på tide med en reaksjon mot det syriske regimet. Om Trumps raketter var veien å gå, er mer usikkert.

–Det er en risikofylt handling Trump nå har gjort, sier hun til NRK, og legger til at for å sikre varig fred i Syria må man få til en fredsavtale som også omfatter russerne, noe dette angrepet vanskeliggjør.

Ser mot sikkerhetsrådet

Bård Vegar Solhjell, utenrikspolitisk talsperson i SV deler frykten for at rakettangrepet kan tilspisse konflikten.

– Vi fordømmer bruken av kjemiske våpen, en hel verden reagerer på det. SV vil likevel advare mot president Trump sitt svar. Vi risikerer en skummel tilspissing av situasjonen, og det er vanskelig å se at det bidrar til en fredelig utvikling, sier han.

At det internasjonale samfunnet må komme til enighet om en politisk løsning i Syria, er det imidlertid bred enighet om blant de norske politikerne.

Brende uttaler at han håper Sikkerhetsrådet i første omgang kan komme fram til en enighet om en felles reaksjon på gassangrepet.

– Det er beklagelig at de så langt ikke har kommet til enighet. Sikkerhetsrådet må nå ta sitt ansvar for å løse konflikten. Veien til fred og en varig politisk løsning kan bare gå gjennom forhandlinger, sier Brende.

