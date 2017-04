Erna Solberg på plass i Midtens rike

Senere fredag møter Solberg sin kinesiske kollega Li Keqiang og parlamentspresident Zhang Dejiang etter en storslått velkomstseremoni i Folkets store hall.

Mandag får den norske regjeringssjefen møte Kinas mektige president Xi Jinping.

Kina frøs de politiske forbindelsene til Norge etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010. Men før jul banet en felles politisk erklæring vei for en normalisering av forholdet.

Diskusjon om rettigheter

Spørsmålet om hvorvidt Solberg og utenriksminister Børge Brende (H) på noen måte vil ta opp spørsmål om menneskerettigheter med sine kinesiske motparter har fått mye oppmerksomhet i forkant av besøket.

Både Solberg og Brende har avvist at menneskerettigheter blir tema under det første statsministerbesøket til Kina på ti år. De har varslet et behov for å bygge opp tillit og plattformer for å ta opp vanskelige spørsmål senere.

Fredsprisvinneren sitter fortsatt fengslet, og rettighetsgrupper mener begrensninger i ytringsfriheten og sensur er blitt strammet til under president Xi de siste årene.

Samtidig understreker Kina selv at landet har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom de siste 35 årene og sånn sett har oppfylt mange av de sentrale menneskerettighetene.

– Legitimt

Den kjente dissidenten Hu Jia mener Solberg mangler mot ved at hun ikke tar opp menneskerettigheter. Human Rights Watch sier statsministeren må be om at fredsprisvinneren løslates. Men seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved Norsk utenrikspolitisk institutt mener det er legitimt at regjeringen toner ned vanskelige saker under dette besøket.

– Det er Norge som skal inn i varmen igjen. Det er imidlertid ingen grunn til at Norge skal slutte å formidle hvor opptatt vi er av menneskerettigheter, at individuelle rettigheter er en helt sentral verdi for oss, sier han til NTB.

Gåsemyr mener spørsmålet er når og hvordan Norge skal fremme eksplisitt kritikk og konkrete saker og peker på at det er en delikat vurdering.

– Men det ville vært ekstremt lite strategisk eller fremadrettet å profilere menneskerettighetskritikk som en sentral del av dette besøket, sier Kina-kjenneren, som også er tilknyttet Universitetet i Bergen.

– Selvhøytidelig

Blant andre eksperter er meningene delte. Dialogsporet er nå offisielt gjenvunnet, påpeker sosialantropolog Henning Kristoffersen.

– Det ville være en stor fordel om målet med dialogen var like mye å lære som å belære – på tross av at vi ikke møter et demokrati, skriver han i Aftenposten.

Normaliseringen er positiv, men det ”bør være en ambisjon fra norsk side å gjenoppta menneskerettsdialogen man hadde med Kina fram til 2010”, sier Cecilie Figenschou Bakken ved Norsk senter for menneskerettigheter til NTB.

Sinolog Harald Bøckman ved Universitetet i Oslo mener det er forstemmende at regjeringen skjuler seg bak selvhøytidelige formuleringer som å ”bygge mekanismer”. At man ikke vil ta opp menneskerettigheter under besøket, vil bare bli tolket som et svakhetstegn fra kinesisk side, mener han i Klassekampen.

(©NTB)