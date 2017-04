Eksperter: – Klare likheter mellom Stockholm, Nice og Berlin

Beslutningen som er tatt om grensekontroll, kan tyde på at politiet har mistanke om at flere er innblandet i angrepet, mener terroreksperten Magnus Ranstorp, som er professor ved Försvarshögskolan.

– Det betyr at man har mistanke om at det er flere gjerningsmenn, eller at den som er pågrepet, ikke er gjerningsmannen, sier han.

Han påpeker som flere andre eksperter likhetene mellom angrepene i Berlin og Nice, der lastebiler også anvendt som våpen i et terrorangrep på uskyldige mennesker.

– I det miljøet er det alltid risiko for at det er flere som er innblandet, sier Ranstorp.

Terrorforsker Michael Jonsson ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Stockholm sier også at det er store likheter med attentatene i Nice og Berlin.

Nice og Berlin

På Frankrikes nasjonaldag 14. juli i fjor kjørte en lastebil inn i en større folkemengde på den populære strandpromenaden i Nice i Sør-Frankrike, Promenade des Anglais. 84 mennesker ble drept og over 300 skadd i angrepet. Sjåføren ble deretter drept i en skuddveksling med politiet, og IS tok på seg ansvaret for aksjonen.

I Berlin 19. desember samme år døde tolv mennesker da en lastebil kjørte rett inn i et julemarked. Gjerningsmannen ble senere skutt og drept i Milano. Da hadde han vært på rømmen i fire dager. Også her påtok IS seg ansvaret.

Må få verifisert informasjon

Terroreksperten Hans Brun, som er tilknyttet den svenske Försvarshögskolan, sier at det viktigste nå er å få verifisert informasjonen som strømmer inn.

Han oppfordrer alle til å følge anvisningene fra politi og myndigheter, og er positiv til at svensk politi så raskt har kunnet gå ut med et bilde av en person som kan ha tilknytning til udåden.

– Det er bra at man har offentliggjort bildet slik at personen kan avhøres eller pågripes, mener Brun.

