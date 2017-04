Xi besøker Trump i Florida

Boeing 747-flyet til Xi Jinping landet på Palm Beach International Airport klokka 13.30 lokal tid torsdag. Der ventet rød løper og en militær æresgarde på presidenten i verdens mest folkerike land.

Deretter gikk ferden videre til Trumps luksuslandsted på Mar-a-Lago, der de to presidentene skal ha sitt første møte ansikt til ansikt.

Kompromisser

Xi vil ifølge kilder AFP har snakket med legge fram en rekke kompromisser om handel og arbeidsplasser – to av de viktigste politiske områdene for Trump – i et forsøk på å bygge bro til USA.

Forholdet mellom de to statsoverhodene kom skjevt ut da Trump antydet ny kurs overfor Taiwan, som både ledelsen i Beijing og resten av verden inntil nå har behandlet som en del av Kina.

Ifølge AFPs kilder kommer Xi til å be om forsikringer om at USA begrenser et planlagt våpensalg til Taiwan.

–Forvent kun én ting: Taiwan, sier Shen Dengli, ekspert på forholdet mellom Kina og USA.

Uklart

Nøyaktig hva Trump ønsker å få ut av møtet er mer uklart. Men Nord-Korea forventes å bli et av de viktigste punktene på hans dagsorden.

Onsdag avfyrte Nord-Korea for sjette gang en mellomdistanserakett i retning Japan. Kina har lenge vært den isolerte statens viktigste allierte og har fått kritikk for ikke å slå ned på utviklingen av Nord-Koreas atomvåpenprogram. Torsdag uttalte de at alle parter må vise tilbakeholdenhet og avstå fra å gjøre noe som kan forverre den nåværende spente situasjonen, mens Trump ga kineserne et ultimatum: "Hvis Kina ikke løser Nord-Korea, må vi gjøre det".

Samtidig ventes Xi Jinping å lufte sine bekymringer angående klimapolitikken etter at Trump åpnet for å trekke USA ut av Parisavtalen.

