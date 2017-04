Trump vurderer bruk av militærmakt mot Assad

Pentagon skal nå orientere Det hvite hus om flere alternativer som kan innebære angrep mot militære mål i Syria, melder en rekke medier. Blant mulighetene som vurderes, er å sette det syriske flyvåpenet ute av spill, skriver Washington Post.

– Noe må skje, sa president Donald Trump torsdag, med henvisning til angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun der 86 mennesker angivelig skal ha blitt drept av kjemiske våpen.

– Det Assad gjorde er forferdelig. Det som skjedde i Syria, er virkelig en sjokkerende forbrytelse. Det som skjedde i Syria, er en skam for menneskeheten, fortsatte Trump.

Langt fram

USAs utenriksminister Rex Tillerson, som for en uke siden sa at det bør være opp til det syriske folk å avgjøre president Bashar al-Assads skjebne, har nå tilsynelatende endret mening.

– Assads framtidige rolle er uviss, og med de handlinger han har stått bak, synes det ikke å være noen rolle for ham som leder for det syriske folk, sa Tillerson torsdag.

Tillerson understreket videre at neste steg i Syria forutsetter en felles internasjonal innsats, først for å nedkjempe IS og stabilisere landet, før en deretter kan begynne arbeidet med samarbeidspartnere for å få Bashar al-Assad fjernet fra makten.

– Disse skrittene er nå på vei, sa Tillerson.

Pentagon advarte

Pentagon har for lengst utarbeidet planer om ulike angrepsmål i Syria, men advarte Trumps forgjengere Barack Obama mot følgene av å kaste seg inn i krigen mot Assad.

Trump har i årevis advart mot en amerikansk militærintervensjon i Syria og hevdet at USA da risikerer å havne i krig med Assads allierte Russland og Iran.

Onsdag endret han tilsynelatende mening og sa at Assad med angrepet mot Khan Sheikhoun "gikk over streken" og at slike angrep ikke kan tolereres.

Trump har tidligere åpnet for å opprette såkalt sikre soner for flyktninger inne i Syria, men Pentagon har advart mot dette og vist til at det vil bli en svært stor, kostbar og vanskelig operasjon, skriver den amerikanske nettavisen Military.com.

Militærkoalisjon

De to republikanske veteranene John McCain og Lindsey Graham mener USA bør samle allierte til krig mot Assad, melder CNN. I en felles kunngjøring tok de to senatorene torsdag til orde for å danne en internasjonal militærkoalisjon for å sette det syriske flyvåpenet ut av spill.

– Vi er enige med presidenten i at Assad har gått over streken med sin siste bruk av kjemiske våpen. Budskapet fra USA må være at dette ikke kan godtas. Vi må vise at ingen utenlandsk makt lenger kan eller vil beskytte Assad. Han må betale prisen for dette forferdelige angrepet, heter det i kunngjøringen fra de to senatorene.

– USA bør lede an i en internasjonal koalisjon for å sette Assads flyvåpen på bakken, mener de to, som hevder at en slik strategi vil kunne få slutt på konflikten i Syria.

