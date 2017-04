Sør-Korea avfyrer testrakett

– Sør-Korea har gjennomført en vellykket testoppskyting av et egenutviklet, ballistisk missil med rekkevidde på 800 kilometer, nok til å nå et hvilket som helst punkt i Nord-Korea, melder nyhetsbyrået Yonhap torsdag morgen.

Meldingen kommer et døgn etter at Nord-Korea fyrte av et ballistisk missil i retning Japan. Det landet i Japanhavet, kun 60 kilometer fra kysten av Nord-Korea. Den oppskytingen ble sett på som en advarsel i forkant av toppmøtet mellom Kina og USA torsdag og fredag.

Forbedring

Sør-Koreas myndigheter bekrefter torsdag morgen at de har gjennomført sin egen testoppskyting, og at den var vellykket, men ønsker ikke å kommentere utover det. Landet er under beskyttelse av USA og huser tusenvis av amerikanske soldater. I 2012 inngikk landene en avtale om å utvide kapasiteten med tre ganger så mange ballistiske rakettsystemer for å forsvare seg mot potensielle og varslede våpenutviklinger i Nord-Korea.

Ifølge Yonhap skal Sør-Korea teste missilet sitt flere ganger i år for å stadfeste funksjonsstabiliteten, før de utplasserer det. Da landet testet et egenutviklet missil i juni i fjor, hadde det en rekkevidde på 500 kilometer. Med den nye modellen kan Sør-Korea nå mye lenger og selv med utskyting sør i landet treffe mål over hele Nord-Korea.

Spent

Oppskytingen bidrar neppe til å roe gemyttene i regionen, som blir et hovedtema når USAs president Donald Trump møter Kinas leder Xi Jinping på Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida torsdag. Det blir første gang de to møtes ansikt til ansikt.

Torsdag morgen snakket for øvrig Trump på telefon med Japans statsminister Shinzo Abe, også om Nord-Korea. Der skal Trump ha gjort det klart at USA holder alle muligheter åpne for hvordan Nord-Korea skal håndteres.

