Rester av syklonen Debbie herjer New Zealand

Det er restene av syklonen Debbie som raser over New Zealand. Værsystemet, som også gjorde enorm skade på nordøstkysten av Australia i forrige uke, etterlater seg store flomskader.

2.000 innbyggere i byen Edgecumbe ble torsdag morgen evakuert med det som var tilgjengelig av båter, traktorer og en skolebuss. Hus og arbeidsplasser er oversvømt etter at en elvevoll i betong ga etter. Vannet står opptil en meter over gulvet flere steder.

Det verste skal imidlertid være over på Nordøya, der flyginger inn og ut av Wellington gjenopptas torsdag. Nå står Sørøya for tur, der det er ventet kraftig vind og mye nedbør det kommende døgnet. Byen Kaikoura, som fikk store skader i et kraftig jordskjelv i november, er avskåret etter at leirskred blokkerer veiene inn til byen.

Landets meteorologiske institutt sier det er håp om bedre vær til helga.

