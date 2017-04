Intensjonsavtale om våpenhvile på Filippinene

Etter tre dager med forhandlinger i Nederland sier partene i en felles pressemelding at de har inngått en intensjonsavtale om å legge ned våpnene. Våpenhvilen vil tre i kraft så snart alle grunnleggende retningslinjer og rammer for avtalen er meislet ut.

– Dette er et skritt nærmere vår drøm. Det er fremdeles mange skritt for oss å jobbe med, med dette er et veldig viktig skritt, sier Filippinenes sjefforhandler, Jesus Dureza.

Han sa også at partene er enige om holde en ny runde med fredssamtaler i slutten av mai.

– Dette bidrar til å bygge tillit, trygghet og god atmosfære for å sette fart på forhandlingsprosessen, sier sjefforhandler for kommunistbevegelsen, Jose Maria Sison.

De to holdt felles pressekonferanse etter samtalene mellom partene i byen Noordwijk. Norge har bidratt med å tilrettelegge for denne fjerde runden med forhandlinger i en fredsprosess preget av flere oppturer og nedturer. Fredssamtalene skulle startet søndag, men ble utsatt til mandag.

Så sent som i slutten av mars ble tolv personer drept i kamper mellom filippinske soldater og geriljaen.

I februar ga Filippinenes president Rodrigo Duterte beskjed om at han ville avslutte fredsforhandlingene som følge av en rekke sammenstøt. Han rettet også skarp kritikk mot kommunistgeriljaens krav om at myndighetene skulle løslate 400 politiske fanger.

