WHO: Syria-ofre bærer tegn på at de kan være utsatt for nervegass

Noen av ofrene for luftangrepet i Syria har symptomer som kan tyde på at de er blitt utsatt for en type nervegass, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).