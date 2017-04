FN er dypt bekymret over at Trump vil gjeninnføre tortur i USA

Under et foredrag for jusstudenter på Vanderbilt University i Tennessee sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad al-Hussein, at tortur er frastøtende og unyttig.

Han sa også at han er overrasket over president Donald Trumps støtte til tortur og dypt bekymret for at USA kan gjeninnføre tortur.

Det hvite hus ville ikke kommentere dette, og viste til forsvarsminister James Mattis som sier han er mot tortur.

Zeid sa at de som omfavner tortur ofte er redde og sinte, og at populister manipulerer fram en frykt for at fremmede stjeler jobber og er kriminelle. Zeid har vært en tydelig kritiker av Trump og andre populistiske ledere.

