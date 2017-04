FN: Vil ta 40–50 år å minerydde Irak og Syria

FN markerte tirsdag den internasjonale landminedagen og markerer i år at det er 20 år siden det internasjonale landmineforbudet ble innført. I den anledning oppsummerte FNs mineryddingsavdeling tall for to av de hardest rammede landene: Irak og Syria.

– Det vil ta flere tiår med arbeid før disse landene er på nivå med Europa etter andre verdenskrig, sier leder Agnes Marcaillou, og påpeker at udetonerte eksplosiver fremdeles blir funnet her og der i Europa, over 70 år etter krigen.

Bare i områdene der ekstremistgruppa IS tidligere hadde kontroll i Irak vil minerydding og fjerning av udetonerte eksplosiver og ammunisjon årlig koste rundt 1,5 milliarder kroner.

I tillegg kommer kostnader knyttet til ofrene som skades av eksplosivene. Marcaillou sier FN arbeider med utvikling av 3D-printede proteser. Bruk av 3D-print kan redusere prisen på en protese med 75–85 prosent.

Ifølge årsrapporten til Den internasjonale kampanjen for å forby landminer (ICBL), ble 6.461 mennesker drept eller såret av landminer, hjemmelagde sprengladninger og ueksplodert ammunisjon i 2015.

