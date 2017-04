Ung kirgiser anklages for terrorangrepet i St. Petersburg

Russiske etterforskere fastslo tirsdag at bomben på T-banen etter alt å dømme ble utløst av en selvmordsbomber. Myndighetene i landet har pekt ut 22 år gamle kirgisisk-fødte Akbarjon Djalilov som hovedmistenkt. Det er ennå ikke klart om gjerningsmannen er blant de drepte i angrepet.

Alle de 14 drepte er identifisert. Blant dem var det en kasakhstaner, en usbeker og en hviterusser, opplyser guvernør Georgij Poltactsjenko tirsdag. 49 skadde er fortsatt på sykehus.

– Uforståelig

At Russlands nest største by skulle rammes av terror, slik som Paris, London og Berlin, har for mange av St. Petersburgs innbyggere vært en fjern tanke.

– Nå er vi alle truet, sier Dmitrij Leonov, en av mange som tirsdag passerte minnestedet ved T-banestasjonen Sennaja Plosjtsjad, der det er lagt ned blomster og tent lys til minne om ofrene.

En annen forbipasserende stiller seg helt uforstående til at Russland er rammet av terror.

– Jeg forstår det ikke. Vi bor alle sammen i et vakkert land, i en vakker by. Hvordan kunne noen gjøre noe slikt, spør en mann som bare vil oppgi fornavnet sitt, Arsenij.

Muligens hevn fra IS

Eksperter peker på at angrepet kan være en hevn for den omfattende luftbombingen som det russiske flyvåpenet har gjennomført i Syria, i samarbeid med Assad-regimet.

– IS pekte ut Russland som et legitimt mål for terrorangrep i 2014, sier den svenske russlandseksperten Martin Kragh ved Utrikespolitiska Institutet til nyhetsbyrået TT.

– Mellom 4.000 og 5.000 russiske statsborgere har reist til Syria og Irak for å slåss for IS, i tillegg til et par tusen andre fra tidligere sovjetrepublikker. Dette er selvfølgelig et kjempeproblem, sier han.

Men ifølge Kragh er det ikke sikkert at IS er innblandet. Det kan også være en gruppe med koblinger til Kaukasus eller noen av republikkene i Sentral-Asia.

Siden 1999 har Russland blitt rammet av over 70 terrorangrep med islamistisk tilknytning, blant annet mot T-banen i Moskva, framholder forskeren.

– Rammer alle russere

President Vladimir Putin, som var i hjembyen St. Petersburg da angrepet skjedde, la mandag kveld ned blomster ved T-banestasjonen før han gikk fra stedet uten å si et ord.

Putins talsmann, Dmitrij Peskov, sa tirsdag at alle terrorangrep som rammer Russland, er en "utfordring" for enhver russer, også Putin.

Det at presidenten var i byen da angrepet skjedde, er også noe etterforskerne ser på, opplyste han.

Tirsdag var stemningen i byen fortsatt spent, og på T-banen fikk passasjerene beskjed over høyttalerne om at fire T-banestasjoner var stengt som følge av en bombetrussel.

Eksplosjonen skjedde idet T-banen befant seg mellom stasjonene Sennaja Plosjtsjad og Teknologisk institutt tidlig mandag ettermiddag. Kort tid etter ble en annen bombe funnet og uskadeliggjort på metrostasjonen Plosjtsjad Vosstanija.

(©NTB)